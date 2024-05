Die Handwerkskammer Reutlingen ehrte Ehrenamtliche

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. 25 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger sind im Ehrenamt engagiert. Das ehrenamtliche Engagement der Handwerkerinnen und Handwerker reicht von Sport- und Brauchtumsvereinen über Kirchengemeinden und Freiwillige Feuerwehren bis hin zur handwerklichen Selbstverwaltung, die das deutsche Handwerk seit Jahrhunderten prägt. Allein im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen gibt es mehr als 1.150 ehrenamtliche Handwerkerinnen und Handwerker, die sich für den Nachwuchs und für die Zukunft des Handwerks engagieren.

Tag des Ehrenamts

Im Bereich der Zwischen-, Abschluss- und Gesellenprüfungsausschüsse sind innerhalb der Handwerkskammer Reutlingen 890 Personen tätig. Im Meister- und Sachkundeprüfungsausschuss kommen nochmals 200 ehrenamtlich tätige Handwerkerinnen und Handwerker hinzu. Und rund 60 Personen arbeiten ehrenamtlich in den Fortbildungsprüfungsausschüssen mit. Um all diese Frauen und Männer zu ehren, die sich in den vergangenen Jahrzehnten um das Handwerk und darüber hinaus verdient gemacht haben, hatte die Handwerkskammer Reutlingen vor Kurzem zu ihrem »Tag des Ehrenamts« eingeladen. Dieser Einladung folgten 150 Gäste, die zu ehrenden Personen mit Begleitung und zahlreiche Mitglieder des Vorstands und der Vollversammlung der Handwerkskammer.

In seiner Begrüßungsrede hob Kammerpräsident Harald Herrmann hervor, dass der Schlüssel zum Erfolg der handwerklichen Selbstverwaltung die Handwerker sind, die sich ehrenamtlich einbringen, aus der Praxis, für die Praxis.

Es wurden insgesamt knapp 100 Persönlichkeiten mit der Alfred-Geisel-Medaille, benannt nach dem ersten Kammerpräsidenten der Nachkriegszeit, sowie dem Silbernen und dem Goldenen Ehrenzeichen geehrt. Präsident Harald Herrmann, Vizepräsident Alexander Wälde und Hauptgeschäftsführerin Christiane Nowottny überreichten jedem Geehrten und jeder Geehrten persönlich die Auszeichnung auf der Bühne, charmant unterstützt von Moderatorin Steffi Renz.

Für kurzweilige Unterhaltung sorgten die Träger des Kleinkunstpreises, Ernst und Heinrich. Sie präsentierten »gehobenen Schwachsinn mit Tiefgang« und gaben humoristische Einblicke in die Welt der Schwaben.

Wer am »Tag des Ehrenamts« nicht persönlich dabei sein konnte, bekam die Auszeichnung zugeschickt. Herrmann: »Die feierliche Ehrung unserer engagierten Mitgliederinnen und Mitglieder ist nicht nur ein Akt der Anerkennung, sondern auch ein Appell an alle anderen Handwerkerinnen und Handwerker, sich aktiv für die Belange ihres Berufsstandes einzusetzen. Das Ehrenamt im Handwerk ist eine wertvolle Tradition, die es zu bewahren und weiterzuführen gilt.« (eg)