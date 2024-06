Exhibitionist am Hirschauer Baggersee festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Einen mutmaßlichen Exhibitionisten haben Beamte des Polizeireviers Tübingen nach einem Hinweis am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Hirschauer Baggersees festgenommen. Eine 28-Jährige hatte den Mann, von dem sie im Juli 2023 am Baggersee belästigt worden sein soll, wiedererkannt und kurz nach 16 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, berichtet die Polizei. Diese trafen den 29 Jahre alten Tatverdächtigen auf einem Radweg in der Nähe des Sees an und nahmen ihn vorübergehend fest. Er wird nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Zudem prüfen die Ermittler des Polizeireviers Tübingen, inwieweit der 29-Jährige für weitere Taten verantwortlich sein könnte. (pol)