Essen auf dem Herd vergessen: Feuerwehr-Einsatz in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, zu einem Wohngebäude in der Karlstraße ausgerückt. Zuvor hatte ein aufmerksamer Zeuge einen ausgelösten Rauchmelder in der gegenüberliegenden Wohnung bemerkt, einen entsprechenden Geruch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Nach dem Öffnen der Wohnungstür durch die Feuerwehr stellte sich heraus, dass auf dem Herd vergessenes Essen den Rauchmelder ausgelöst hatte.

Der Bewohner, der nach derzeitigem Kenntnisstand eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten hatte, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (pol)