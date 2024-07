Erst regungslos, dann aggressiv: Mann greift in Reutlingen Polizisten an und verletzt sie

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich ein 25-Jähriger verantworten, der am Sonntagabend in Reutlingen Polizeibeamte angegriffen hat. Gegen 18.15 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst von einer Passantin alarmiert, die einen auf einer Wiese im Grenzweg liegenden, offenbar bewusstlosen Mann aufgefunden hatte, weshalb zunächst von einer medizinischen Notlage ausgegangen werden musste. Auch beim Eintreffen der Einsatzkräfte reagierte der 25 Jahre alte Mann zunächst nicht, berichtet die Polizei.

Erst als er ärztlich untersucht werden sollte, wurde er plötzlich munter und griff unvermittelt die eingesetzten Polizeibeamte an, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte drei Polizeibeamte, darunter eine Polizeibeamtin so schwer, dass sie in der Folge ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Bei dem mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehenden Mann wurde auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Der Beschuldigte wurde in der Folge in eine Fachklinik eingeliefert und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (pol)