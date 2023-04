Erneut Zerstörung durch Böller-Explosionen in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es im Innenstadtbereich erneut durch mutwillig gezündete Böller zu Sachbeschädigungen mit erheblichem Schaden gekommen. Gegen 23.25 Uhr explodierte in der Heinestraße ein Böller an einem öffentlichen Briefkasten. Nur kurze Zeit später kam es in der Friedrich-Ebert-Straße an einem geparkt abgestellten Seat Mii zu einer erneuten Explosion eines Sprengkörpers. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Wenige Minuten später wurde der Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in der Silberburgstraße in die Luft gesprengt, wodurch auch die dazugehörige Klingelanlage, sowie das Gebäude, beschädigt wurden. Der Gesamtschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 10.000 Euro belaufen. In allen Fällen wurden Böller der gleichen Marke verwendet, welche durch ihre Sprengkraft erhebliche Sachschäden verursachten. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07121/942-3333, zu melden. (pol)