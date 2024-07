Erneut Jugendliche in Reutlingen sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem erneuten Vorfall der sexuellen Belästigung und Körperverletzung ist es am Samstagabend gegen 18.20 Uhr in der Alteburgstraße in Reutlingen gekommen. Das berichtet die Polizei. Wie schon bei mehreren Fällen in den vergangenen Tagen näherte sich eine männliche Person einer 16-Jährigen und berührte sie unsittlich. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte der 16-Jährigen ins Gesicht und flüchtete anschließend zu Fuß.

Bei dem bislang unbekannten Täter soll es sich um einen circa 170 bis 180 Zentimeter großen, schlanken Mann handeln, der im Alter von 20 bis 25 Jahren war und kurze, braune Haare hatte. Zudem hatte er eine auffällige Zahnlücke zwischen den Frontzähnen. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes kurzes T-Shirt und eine kurze Hose. Ein Tatzusammenhang zu den bereits bei der Polizei angezeigten Übergriffen vom 19. sowie vom 20. Juli dürfte bestehen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer: 071219423333 entgegen. (pol)