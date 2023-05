Enten auf der Fahrbahn: Verkehrsunfall bei Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Am Mittwochabend gegen 21.05 Uhr ist es auf der Wittlinger Steige zu einem Verkehrsunfall gekommen. Da zwei Enten die Straße überquerten, bremste eine 24-jährige Fahrzeuglenkerin auf Höhe der Fischteiche ihren VW stark ab. Dies erkannte ein nachfolgender 29-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem BMW auf. Durch den Aufprall lösten die Airbags am hinteren Fahrzeug aus. Dieses musste im Anschluss abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn einseitig gesperrt. Die Feuerwehr Bad Urach war ebenfalls mit zwei Fahrzeugen vor Ort. (pol)