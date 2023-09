Eine Hecke in Oferdingen fängt Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFERDINGEN. Eine Thuja-Hecke in der Straße in der Vorstadt in Oferdingen ist am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, in Brand geraten. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Dennoch wurde die Hecke auf einer Länge von rund fünf Metern beschädigt. Auch ein Bretterzaun sowie ein Hochbeet wurden in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Vermutlich könnte eine achtlos weggeworfene Zigarette den Brand an dem stark genutzten Rad- und Fußweg verursacht haben. (pol)