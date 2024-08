Anton und Maria Schmidt kennen sich von Kindesbeinen an. Beim Tanzunterricht kamen sie sich näher. Am Wochenende feierte das Paar eiserne Hochzeit.

Oferdingens Bezirksbürgermeister Martin Diebold überreichte Anton und Maria Schmidt die Blumen zu ihrem besonderen Jubiläum. Foto: Sigrid Jenatschke Oferdingens Bezirksbürgermeister Martin Diebold überreichte Anton und Maria Schmidt die Blumen zu ihrem besonderen Jubiläum. Foto: Sigrid Jenatschke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.