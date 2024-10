Die Tour in Sachen Temporeduzierung durch die Bezirksgemeinden geht weiter. In Oferdingen fand der Vorschlag von Verkehrsplaner Gerhard Lude keine Zustimmung. Die Mehrheit der Bezirskgemeinderäte lehnte ihn ab. Das sind die Gründe.

Langsamer durch die Ortsmitte: Nach Ansicht vieler Oferdinger Bezirksgemeinderäte ist 40 ausreichend. Deshalb lehnen sie den Lärmaktionsplan und dessen geplante Reduzierung auf 30 km/h mehrheitlich ab. Foto: Archiv/Niethammer Langsamer durch die Ortsmitte: Nach Ansicht vieler Oferdinger Bezirksgemeinderäte ist 40 ausreichend. Deshalb lehnen sie den Lärmaktionsplan und dessen geplante Reduzierung auf 30 km/h mehrheitlich ab. Foto: Archiv/Niethammer

