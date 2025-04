Einbruch ohne Beute in Gaststätte in Lonsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. Johann. In eine Gaststätte in der Albstraße in Lonsingen ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Zwischen 21.30 Uhr und sieben Uhr drang ein bislang Unbekannter gewaltsam über ein Fenster in den Gastraum ein. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und warf eine Registrierkasse zu Boden. Der Kriminelle verließ die Gaststätte offensichtlich ohne Beute wieder. Der angerichtete Sachschaden beträgt jedoch mindestens 3.000 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminalpolizei zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter der Telefonnummer 07381/9364-0.