Gächingen feiert erneut das Jubiläum: Dorfhock und Buchverkauf

ST. JOHANN-GÄCHINGEN. 750 Jahre ist es her, dass der Ort Gächingen zum ersten Mal schriftlich erwähnt wurde. Das wird groß gefeiert. Nach dem offiziellen Jubiläumsfestakt am vergangenen Wochenende geht’s nun mit dem Dorfhock weiter. Am Samstag, 9. August, sticht Ortsvorsteher Hans Brändle um 16 Uhr das erste Fass an, es gibt Freibier. Ab 19.30 Uhr sorgt DJ Joey für Stimmung, um 20.30 Uhr öffnet die Cocktailbar. Der Sonntag, 10. August, beginnt mit einem Zeltgottesdienst, später gibt es Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus und ein Programm – unter anderem Kinderschminken, Spielstraße, Baumklettern und Hüpfburg.

Kunstausstellung im Schulhaus

Um 15 Uhr wird, wie schon beim Jubiläumsfest, ein historischer Rundgang angeboten. Wer noch tiefer in die Ortsgeschichte eintauchen will, sollte einen Blick ins Jubiläumsbuch werfen. Eine Arbeitsgruppe hat zum Jubiläum mit viel Liebe und großem Aufwand den Band »Ein Albdorf im Wandel« herausgebracht. Verkauft wird es für 20 Euro beim Hock am Samstag von 16.30 bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Danach ist es von Montag bis Samstag bei Flomax erhältlich. Das örtliche Textilunternehmen hat anlässlich des Jubiläums zudem »Gächingen zum Kuscheln« herausgebracht: Sitzkissen und Wolldecke mit dem Motiv des historischen Ortsplans von 1884.

Das Buch geht zunächst in die Zeit weit vor der ersten urkundlichen Erwähnung zurück: Bereits in der Eiszeit siedelten hier Menschen. Kelten, Alemannen und Römer haben Spuren hinterlassen. Wie die Menschen hier über die Jahrhunderte hinweg lebten, wird anschaulich geschildert. Besonderheiten wie die Gächinger Glocke, die Tuchbleiche oder die Quelle bekommen ebenso Raum wie denkwürdige Ereignisse wie etwa das Hochwasser 1982. Auch die Stationen des Dorfrundgangs finden sich im Buch wieder, die Litfaßsäule, das Backhaus, Pfarr- und Schulhaus, Zehntscheuer, Doktorhaus, Schwimmbad, Molkerei, Gasthäuser und viele weitere Gebäude werden vorgestellt.

Am Wochenende ebenfalls noch einmal geöffnet hat die Ausstellung mit Werken Gächinger Künstler in der Schule – heute und noch bis Sonntag immer von 14 bis 18 Uhr. Zu sehen sind Arbeiten von Lothar und Luitgard Schall, Eduard Niethammer, Walter Gutbrod und Albert Haberer. (ma)