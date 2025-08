750 Jahre Gächingen: Ein Dorf mit einer ganz besonderen DNA feiert sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-GÄCHINGEN. Eines zeichnet die Gächinger aus, und zwar bereits seit der ersten urkundlichen Erwähnung vor 750 Jahren: Sie pflegen den Zusammenhalt im Ort und bringen sich ein, um die Gemeinschaft pflegen zu können. Daher verwundert es kaum, dass die Feierlichkeiten zum Jubiläum geprägt waren von viel ehrenamtlichem Engagement. Unzählige Gächinger hatten sich in die Vorbereitungen eingeklinkt und ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Auch der Gastredner, Kreisarchivar Dr. Marco Birn, hatte seinen Anteil am Erfolg: Locker und ganz nah dran an den Zuhörern blickte er zurück auf die bewegte Geschichte des kleinen Albdorfs, das seit 50 Jahren Teilort von St. Johann ist. Ein Dorf feiert sich und kaum einer hatte sich davon ausgenommen, der Ortskern platzte fast aus allen Nähten und wer beim Festakt zuhören wollte, musste unter Umständen außerhalb des Festzeltes stehen. Aber gerade die Location sprach für das Konzept der Gächinger: Lässig und nah an den Menschen sollte das Jubiläum gefeiert werden.

Erinnerungen austauschen

Nach Gottesdienst und dem offiziellen Teil mit Gästen aus der Bundes- und Landespolitik sowie den beiden ehemaligen Bürgermeistern Raimund Speidel und Eberhard Wolf gab’s ein Mittagessen, bei Braten mit Spätzle und Soße entwickelte sich das, was sich die Organisatoren um Ortsvorsteher Hans Brändle gewünscht hatten: Man kam miteinander ins Gespräch, tauschte Erinnerungen aus und vergaß beim Blick zurück die Gegenwart dennoch nicht. Junge und Senioren schauten sich gemeinsam die Fotoausstellung an, so manche Weggezogene und fürs Fest wieder Zurückgekommene mischten sich unter die Besucher. Beim Betrachten der Fotos der Konfirmandenjahrgänge und der Schulklassen aus der Sammlung von Rolf Kosemund war der Satz »Weißt du noch?« zig Mal zu hören, gefolgt von »Wer ist denn das?«.

Warten auf die Abfahrt in Richtung Ortsmitte: Teilnehmer an der Oldtimer-Parade Foto: Kirsten Oechsner Warten auf die Abfahrt in Richtung Ortsmitte: Teilnehmer an der Oldtimer-Parade Foto: Kirsten Oechsner

Beim Betrachten der Fotos kamen viele Erinnerungen hoch, nicht anders war es bei den beiden Ortsspaziergängen mit Gerhard Schwenkel und Walter Holder. Die zeigten sich überrascht vom Ansturm beim Premieren-Rundgang, mit weit über 80 Interessierten hatten sie nicht gerechnet. Ausdrücklich wollten sie an den 22 Stationen vom Rathaus über die Schulscheuer und das Doktorhaus bis zur Molkerei und dem Pumphaus nicht das erzählen, was sowieso im Flyer steht. Um die Geschichten drumherum ging es den beiden, den Histörchen aus dem Leben – manche sind auch nach Generationen nicht in Vergessenheit geraten.

Vieles hat sich geändert

Vieles habe sich in Gächingen geändert, meinte Walter Holder: »Mein Bruder ist vor 70 Jahren ausgewandert, er würde den Ort nicht mehr wieder erkennen.« Auch das, was einst war und nicht mehr ist, sprachen die beiden an. Akribisch haben sie und die Mitglieder des Arbeitskreises Geschichte den Rundgang vorbereitet und Infotafeln gestaltet. Die bleiben mindestens bis kommenden Sonntag stehen, wahrscheinlich auch länger. In Kombination mit dem Flyer, der im Rathaus ausliegt, kann der Spaziergang durch Alt-Gächingen auch in Eigenregie unternommen werden.

Quasi auf die letzte Minute fertig wurde die von Ehrenamtlichen ebenfalls mit viel Liebe zum Detail gestaltete Ortschronik. Auch hier war den Mitstreitern eines ganz wichtig: Das Dorfleben sollte so authentisch und lebendig wie möglich dargestellt werden. Der Erfolg gibt ihnen recht: Kaum ein Besucher beließ es beim Durchblättern der 160, mit unzähligen Fotos prall gefüllten, Seiten - das Buch fand an seinem ersten Verkaufstag reißenden Absatz. Die künstlerische Seite der Ortsgeschichte hat Joachim Wilhelmy aufgearbeitet und die Ausstellung »Gächinger Maler – einer einheimisch, die anderen zufällig hier gelandet« gestaltet. Bis 10. August sind in der alten Schule täglich von 14 bis 18 Uhr Werke von Walter Gutbrod, Eduard Niethammer, Albert Haberer sowie Lothar und Luitgard Schall zu sehen.

Zur Oldtimer-Parade aufgerufen

Im Vorfeld hatte das eigens ins Leben gerufene Festkomitee Gächinger aufgerufen, sich mit ihren Ideen einzubringen und Helmut Stoß hat das auch gemacht: Er hatte zu einer Oldtimer-Parade aufgerufen und rund 40 Besitzer alter Fahrzeuge nahmen daran teil. Zwei Bedingungen hatte Stoß festgelegt: Die Fahrzeuge mussten über 50 Jahre alt sein und in einem Bezug zu Gächingen stehen. »Und wenn der Besitzer hier einkauft«, meinte Stoß lachend. Die vielen Zweiräder, Autos – darunter Mercedes Benz-Klassiker und ein Jaguar – und unzähligen Traktoren bildeten eine viel beachtete Parade.

Auf einem Fendt mit dabei war Ortsvorsteher Hans Brändle, der in seiner Rede zur Eröffnung des Festtages immer wieder eines betonte. Er sei stolz auf die Gächinger, ihr Ideenreichtum und die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren und Traditionen zu bewahren. »Ich bin stolz darauf, Teil dieser Gemeinschaft zu sein«, machte er deutlich. »Gächingen soll weiterhin der Ort sein, wo wir gerne leben und der Zusammenhalt großgeschrieben wird.« Die Stabilität der Gemeinde, die im 30-jährigen Krieg einen tiefen Einschnitt erlebt hatte, als gerade mal 21 von 235 Einwohnern überlebt hatten, sei laut Bürgermeister Florian Bauer den Gächingern und ihrer ganz speziellen DNA zu verdanken. »Sie nehmen das Leben nicht immer leicht«, erklärte er und erntete viele Lacher. Aber sie würden mit Mut und Fleiß, einem festen Glauben, etwas Verwegenheit und ein bisschen Frechheit für eine unheimlich starke Gemeinschaft im Ort sorgen. Und das nicht nur beim Feiern, sondern auch in schlechten Zeiten. Das mache die Gächinger aus und damit würden sie auch die Gemeinde St. Johann stärken. »Gächingen ist nicht nur ein Ort auf der Landkarte, sondern eine Heimat für viele, die auch gerne wieder zurückkommen«, so der Bürgermeister.

Ritt durch die Geschichte

Den Part darüber zu informieren, wie Gächingen zu dem wurde, was es 2025 ist, übernahm Kreisarchivar Dr. Marco Birn bei seinem halbstündigen Ritt durch die Geschichte: »Mir bleiben 25 Jahre pro Minute«, machte er lachend deutlich, deshalb beschränke er sich auf die Highlights. Die erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1275 sei ein wichtiger Fixpunkt, aber der Ort sei deutlich älter: »Er war nicht plötzlich da, es gibt eine Entwicklung davor.« Die Endung »-ingen« weise laut Birn auf eine alemannische Ansiedlung im 6./ 7. Jahrhundert hin. Die meisten Menschen würden eine prunkvolle Urkunde erwarten: »Da muss ich sie enttäuschen.«

Der Grund für die Ersterwähnung sie deutlich pragmatischer: Der Papst brauchte Geld, rief eine neue Steuer ins Leben: »Die kann man nur eintreiben, wenn man weiß, was alles existiert.« Die Zuhörer erfuhren unter anderem Wissenswertes über das Kirchspiel und damit die Entstehung des Kispels, die Einwohnerentwicklung und über die Geschichte des Landkreises Reutlingen. Zum Jubiläum gab’s von dem einen Film, den Horst Guth erstellt hat und der Gächingen von oben, aber auch das rege Leben im Ort zeigt. Dort wird nächstes Wochenende übrigens wieder gefeiert: Dann findet der traditionelle Dorfhock statt. (GEA)