Einbruch in Wannweiler Wohnhaus

WANNWEIL. Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr in ein Wohnhaus im Bereich der Degerschlachter Straße in Wannweil eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Täter über eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus, in welchem in mehreren Zimmern Schränke und Schubladen durchwühlte wurden. Zur Art und Höhe des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Die Sicherung der vorgefundenen Spuren übernahmen Spezialisten der Kriminaltechnik. (pol)