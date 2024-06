Einbruch in Tübinger Behörde: Mehrere Tablets gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In ein Behördengebäude in der Tübinger Brunnenstraße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Das teilte die Polizei mit. Zwischen Freitagnachmittag, 15.15 Uhr, und Montagmorgen, 6.50 Uhr, verschaffte sich der Täter durch das Aufhebeln der Eingangstür gewaltsam Zutritt ins Gebäude. Im Inneren brach er weitere Türen sowie diverses Mobiliar in den Büros auf, wodurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet wurde. Nach jetzigem Stand fielen dem Dieb mehrere Tablets in die Hände, mit denen er sich aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (pol)