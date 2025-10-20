Einbruch in Reutlinger Wohn- und Geschäftsgebäude

Nicht nur wegen mehrfachen Diebstahls, sondern auch wegen Einbruchs standen in Reutlingen mehrere tschechische Staatsbürger vor Gericht.

REUTLINGEN. Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, in einen Gebäudekomplex in der Krämerstraße eingebrochen. Die Kriminellen brachen dazu ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und betraten auf der Suche nach Beute das Innere. Dort wurden mehrere Türen und auch Tresore gewaltsam geöffnet.

Zur Höhe des entwendeten Diebesgutes liegen noch keine Informationen vor. Die Kriminalpolizei Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Mitteilungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich in den letzten Tagen in der Nähe der Krämerstraße aufgehalten haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegengenommen. (pol)