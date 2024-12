Einbruch in Reutlinger Sportverein - 5.000 Euro Sachschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In die Geschäftsstelle eines Sportvereins im Haldenäckerweg ist ein Unbekannter zwischen Mittwoch und Freitag, 11.20 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum hebelte der Kriminelle mit brachialer Gewalt die Eingangstüre auf und drang in der Folge ebenfalls gewaltsam in die Büroräume ein, in denen er die Schränke und Schubladen durchwühlte.

Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er derzeitigen Ermittlungen zufolge vermutlich ohne Diebesgut wieder abgezogen sein. Der hinterlassene Sachschaden fiel mit geschätzten 5.000 Euro allerdings beträchtlich aus. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)