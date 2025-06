Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Ein Vereinsgebäude in der Mössinger Straße ist am Sonntag ins Visier eines Kriminellen geraten. In der Zeit zwischen vier Uhr und elf Uhr brach der Unbekannte die Hintertür des Gebäudes auf und gelangte so ins Innere. Dort entwendete er nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. (pol)