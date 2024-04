Einbruch in Gomaringer Fahrradgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. In ein Fahrradgeschäft in der Straße Hammerwerk ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 19.30 Uhr und 7.30 Uhr demontierte der Unbekannte einen Teil eines Zauns und gelangte so auf das Grundstück. Dort drang er in einen Anbau ein, über den er sich Zutritt zum Laden verschaffte. Anschließend entwendete er unter anderem mehrere hochwertige Fahrräder. Der Polizeiposten Gomaringen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die von Dienstag auf Mittwoch im Bereich der Straße Hammerwerk verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07072/91460-0 zu melden. (pol)