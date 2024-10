Einbruch in Engstinger Schule: Tresor aufgebrochen, Schränke durchwühlt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. In die Schule in der Freibühlstraße im Engstinger Ortsteil Großengstingen sind Unbekannte in der Zeit von Samstag, neun Uhr, bis Sonntag, 10.15 Uhr eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Im genannten Zeitraum verschafften sich die Einbrecher zunächst über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude, in dem sie nachfolgend mehrere weitere, verschlossene Türen aufbrachen, um in den Verwaltungsbereich zu gelangen. Dort durchwühlten sie nicht nur in sämtlichen Büros die Schränke und Schubladen, sondern brachen auch einen Tresor auf. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Spurensicherungsspezialisten kamen vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt. (pol)