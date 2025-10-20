Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Einbruch in Büro in Reutlingen

Ein Einbrecher auf Beutezug versucht mit einem Schraubenzieher ein Fenster aufzuhebeln.
Ein Einbrecher auf Beutezug versucht mit einem Schraubenzieher ein Fenster aufzuhebeln. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa
REUTLINGEN. In ein Büro am Berlinger Ring im Stadtteil Orschel-Hagen ist ein Unbekannter von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Einbrecher zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr mit brachialer Gewalt über ein Fenster Zutritt in die Räumlichkeiten, die er anschließend durchsuchte. Zudem wurde dort ein Schrank aufgebrochen, aus dem ein kleinerer Bargeldbetrag gestohlen wurde. Der Polizeiposten Nord hat die Ermittlungen übernommen. (pol)
Stadt Reutlingen