Einbruch in Büro in Reutlingen

REUTLINGEN. In ein Büro am Berlinger Ring im Stadtteil Orschel-Hagen ist ein Unbekannter von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Einbrecher zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr mit brachialer Gewalt über ein Fenster Zutritt in die Räumlichkeiten, die er anschließend durchsuchte. Zudem wurde dort ein Schrank aufgebrochen, aus dem ein kleinerer Bargeldbetrag gestohlen wurde. Der Polizeiposten Nord hat die Ermittlungen übernommen. (pol)