Einbruch auf Firmengelände in Eningen: Motorsägen und Werkzeug gestohlen

ENINGEN. In Eningen hat ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 6.50 Uhr, brach der Täter gewaltsam in mehrere Fahrzeughallen eines Betriebsgeländes in der Reutlinger Straße ein, berichtet die Polizei. Dabei erbeutete er aus Anhängern sowie einem Transporter verschiedene Werkzeuge, darunter Motorsägen, im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Am Transporter schlug der Unbekannte hierzu eine Scheibe ein. Das Polizeirevier Pfullingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)