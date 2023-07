Einbrecher stiehlt Shishas und Feuerzeuge aus Reutlinger Laden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Einkaufsladen in der Konrad-Adenauer-Straße in Reutlingen ist am Wochenende ins Visier eines Einbrechers geraten. Das berichtet die Polizei. In der Zeit zwischen Samstag, 20.15 Uhr, und Sonntag, 18.20 Uhr, drang ein Unbekannter über die Eingangstür in das Geschäft ein und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem mehrere Shishas sowie Feuerzeuge. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (pol)