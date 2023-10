Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In ein Wohnhaus in der Straße Am Schieferbuckel in Reutlingen ist am Mittwochvormittag zwischen zehn Uhr und elf Uhr eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter verschaffte sich durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchwühlte sämtliche Räumle nach Stehlenswertem. Im Anschluss zog er mit Schmuck und Bargeld unerkannt von dannen. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Reutlingen die Ermittlungen aufgenommen. (pol)