Einbrecher versucht in Gaststätte in Kusterdingen einzudringen und scheitert

KUSTERDINGEN. Am Freitag, gegen 13.15 Uhr, wurde an einer Gaststätte in der Braike durch den Pächter des Gebäudes ein versuchter schwerer Fall des Diebstahls festgestellt. Nach derzeitigen Ermittlungen versuchte im Tatzeitraum zwischen Montag, 18.08. und Freitag, 12.09.2025 ein bislang unbekannter Täter mittels eines Werkzeugs die Eingangstür sowie zwei Hintertüren, ein Fenster und eine Kellertür aufzuhebeln und ins Gebäude zu gelangen. Dies misslang ihm jedoch. An den Fenstern und an den Türrahmen konnten entsprechende Werkzeug- und Aufbruchspuren festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. (pol)