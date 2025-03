Einbrecher stiehlt mehrere Armbanduhren aus Haus in Kusterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. In ein Einfamilienhaus in der Heusteigstraße in Kusterdingen ist am Donnerstag eingebrochen worden, berichtet die Polizei. Zwischen 16 Uhr und 21.15 Uhr verschaffte sich der Unbekannte nach derzeitigem Kenntnisstand über eine aufgehebelte Tür Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Daraus entwendete er wie bislang bekannt mehrere Armbanduhren. Der Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt ermittelt. (pol)