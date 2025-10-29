Einbrecher stiehlt Wechselgeld aus Reutlinger Gaststätte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In eine Gaststätte in der Reutlinger Stadtmauerstraße ist im Zeitraum von Sonntagmorgen bis Dienstagnachmittag ein Unbekannter eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Zwischen 5 Uhr am Sonntag und 18 Uhr am Dienstag verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, die er in Folge nach Stehlenswertem durchsuchte. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte er dabei auf das Wechselgeld gestoßen sein, mit dem er unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)