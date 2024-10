Einbrecher stiehlt Schmuck aus Einfamilienhaus in Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In ein Einfamilienhaus in der Straße Am Weissgerber in Münsingen ist im Verlauf des Donnertags eingebrochen worden. Das teilte die Polizei mit. Zwischen 13.15 Uhr und 23.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchte er das Gebäudeinnere. Nach ersten Erkenntnissen stieß er dabei auf Schmuck, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Münsingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)