Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf den Inhalt einer Holzhütte in der Sankt-Wolfgang-Straße hatte es ein Unbekannter am Wochenende abgesehen. In der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 8.20 Uhr, hebelte der Täter die Tür der Hütte auf und entwendete daraus ein Laubgebläse sowie eine Kettensäge des Herstellers Stihl. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (pol)