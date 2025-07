Einbrecher stiehlt in Tübinger Café Geld aus Spielautomaten

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In ein Café in der Tübinger Wöhrdstraße ist am Sonntag eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Zwischen 0.30 Uhr und 8.45 Uhr beschädigte ein Unbekannter eine Tür und gelangte so ins Innere des Ladens. Dort brach der Täter einen Spielautomaten auf und entwendete die darin befindlichen Geldkassetten. An einem zweiten Automaten scheiterte der Einbrecher. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und Diebesguts liegen noch keine weiteren Informationen vor. Das Polizeirevier Tübingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)