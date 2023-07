Einbrecher stiehlt Geldkassette aus Jugendhaus Kusterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. In ein Jugendhaus in der Jahnstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 23 Uhr und sechs Uhr gelangte der Einbrecher über eine Tür gewaltsam in die Räumlichkeiten. Er nahm eine Geldkassette samt Inhalt an sich und zog mit dieser von dannen. Der entstandene Sachschaden dürfte den Wert des Diebesgutes deutlich übersteigen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (pol)