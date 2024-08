Einbrecher stiehlt Bargeld aus Reutlinger Kindergarten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf Bargeld hatte es offenbar ein Unbekannter abgesehen, der in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, in den Kindergarten in der Straße Riedgraben in Reutlingen eingebrochen ist. Das berichtet die Polizei. Im genannten Zeitraum drang der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam ins Gebäude ein. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf eine Geldkassette mit einem geringfügigen Bargeldbetrag, die er komplett entwendete. Der hinterlassene Sachschaden übersteigt mit geschätzten 500 Euro den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)