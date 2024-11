Einbrecher stiehlt Bargeld aus Reutlinger Einfamilienhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In ein Einfamilienhaus in der Gustav-Schwab-Straße in Reutlingen ist im Laufe des Samstags eingebrochen worden. Das brichtet die Polizei. Zwischen 16 Uhr und 22.15 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter auf unbekannte Art und Weise in das Wohngebäude ein. Ersten Erkenntnissen nach wurde Bargeld entwendet. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)