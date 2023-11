Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Bargeld in noch unbekannter Höhe hat ein Einbrecher bei einer Tat in der Eisenbahnstraße erbeutet. In der Zeit zwischen Sonntag, 15.10 Uhr, und Montag, sieben Uhr, hebelte der Täter eine Tür eines dortigen Cafés auf und machte sich im Inneren auf die Suche nach Wertgegenständen. Dabei öffnete er die Kasse ebenso gewaltsam und entwendete den Inhalt. Allein der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. (pol)