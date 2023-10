Einbrecher steigt in Mehrfamilienhaus in Tübingen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zwischen Donnerstag und Samstag ist ein unbekannter Einbrecher in ein Mehrparteienhaus in Derendingen eingebrochen. Der Täter brach mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam die Kellertür des Wohnhauses in der Mallestraße auf und durchwühlte das dortige Untergeschoss. Zudem durchbrach der Täter eine weitere Tür im Inneren des Wohnhauses, um sich in den oberen Stockwerken zu schaffen zu machen. Hierbei wurden mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht, bevor der Täter unerkannt flüchtete.

Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung waren die Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort. (pol)