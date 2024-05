Einbrecher steigt an Pfingsten in Reutlinger Reisebüro ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An Pfingsten ist in ein Reisebüro in der Reutlinger Lindenstraße eingebrochen worden. In der Zeit von Sonntag, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 9.45 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere des Geschäfts ein. Im Anschluss durchwühlte er das Mobiliar nach Wertgegenständen.

Ersten Erkenntnissen nach musste er ohne Diebesgut von dannen ziehen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)