Einbrecher steigen in Tübinger Waschpark ein

TÜBINGEN. Ein Waschpark im Gewerbegebiet Au-Ost in Tübingen ist am frühen Sonntagmorgen zum Ziel von Einbrechern geworden. Gegen 3.25 Uhr gelangten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Technikraum des Waschparks. Das berichtet die Polizei. Die Täterschaft wurde aber alsbald durch die auslösende Alarmanlage von ihrem Vorhaben abgebracht. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Eisenbahnstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief allerdings ohne Erfolg. Diebesgut konnten die beiden Männer nicht erlangen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)