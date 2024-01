Einbrecher stehlen Schmuck aus Haus in Reutlingen und Wohnung in Oberstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstag ist in ein Einfamilienhaus in der Burgstraße in Reutlingen eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 23.55 Uhr verschaffte sich die Täterschaft über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchte darin zahlreiche Schränke. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei aufgenommen.

Gewaltsamen Zutritt zu einer Einliegerwohnung hat sich eine bislang unbekannte Täterschaft am Samstag in Oberstetten verschafft. Im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 20 Uhr wurde die Terrassentür der Vierzimmerwohnung in der Straße In Grubwiesen aufgehebelt. Bei der anschließenden Durchsuchung sämtlicher Räume konnten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld erbeutet werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. (pol)