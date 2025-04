Einbrecher stehlen Schmuck aus Haus in Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. In ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet am Ortsrand von Ofterdingen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen eingebrochen. Erst am Donnerstagmorgen, gegen acht Uhr, wurde entdeckt, dass sich Kriminelle wohl in der Zeit seit Dienstagmittag, zwölf Uhr, über ein Fenster auf der Terrasse gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft hatten. Auf ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie derzeitigen Erkenntnissen zufolge auf Schmuck von noch nicht bekanntem Wert, mit dem sie unerkannt die Flucht ergriffen. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Experten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)