Einbrecher stehlen drei Motorräder aus Engstinger Firma auf der Haid

ENGSTINGEN. In ein Firmengebäude in der Geschwister-Scholl-Straße auf der Haid bei Engstingen sind zwei Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und sechs Uhr verschafften sich die Täter über eine Tür gewaltsam Zutritt zu den Betriebsräumen und stahlen hieraus drei Motorräder im fünfstelligen Wert.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Kriminellen zum Abtransport des Diebesgutes einen zuvor in der parallel verlaufenden Dr. Carl-Goerdeler-Straße entwendeten weißen Ford Transit benutzt haben. An diesem waren die ebenfalls gestohlene Kennzeichen RT-GO 90 angebracht, welche zuvor gegen 20 Uhr an einem in der Erwin-Rommel-Straße abgestellten Auto gestohlen wurden.

Zu den beiden Männern liegt folgende Beschreibung vor: 1. Täter, männlich, schwarze Hose, rotes Sweatshirt, blaue Kapuzen-Jacke, 2. Täter: männlich, dunkler Teint, trug eine weiße Kapuzen-Jacke und darüber einen auffälligen Tarnfleckanzug. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07129/92862-0 Zeugen um Hinweise zu den verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. (dpa)