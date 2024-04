Einbrecher knackt an Ostern Spielautomat in Bad Uracher Gaststätte

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. In eine Gaststätte in der Bad Uracher Wilhelmstraße ist an Ostern eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtete, gelangte in der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Montag, 9.40 Uhr, ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Tür ins Innere des Lokals. Dort brach er gewaltsam einen Spielautomaten auf und entwendete die darin befindliche Geldkassette. Zwei weitere Automaten hielten dem Einbrecher stand. Über die Höhe des gestohlenen Gelds und des entstandenen Sachschadens liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Metzingen die Ermittlungen aufgenommen. (pol)