KUSTERDINGEN-WANKHEIM. Am Ostersonntag um 15.35 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht, das Küchenfenster eines Hauses in der Römerstraße in Kusterdingen-Wankheim aufzuhebeln. Das berichtet die Polizei. Hierbei wurde er von der Wohnungsinhaberin bemerkt und flüchtete im Anschluss über den Garten des Nachbargebäudes. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber blieb ohne Erfolg. (pol)