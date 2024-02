Einbrecher in gleich drei Sportstätten von Dettingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Im Zeitraum von etwa 23 Uhr am Samstagabend bis etwa 8.30 Uhr am Sonntagmorgen sind Unbekannte in drei verschiedene Sportstätten in der Hülbener Straße eingebrochen. Die Täter gelangten jeweils über eingeschlagene Scheiben in die Gebäude. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erbeuteten sie lediglich in einer der Sportstätten einen geringen Bargeldbetrag aus ebenfalls von den Tätern aufgebrochenen Automaten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die Spuren an den Tatorten wurden durch Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (pol)