Einbrecher in Böhringen unterwegs

RÖMERSTEIN. In Böhringen hat in der Zeit zwischen Montag und Dienstag ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Wie am Dienstagnachmittag entdeckt wurde, hatte sich laut Polizei vermutlich ein und derselbe Täter gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim sowie einer Grillhütte in der Aglishardter Straße verschafft und im Inneren der Gebäude nach Wertgegenständen gesucht.

Im Vereinsheim hatte der Unbekannte auch Innentüren brachial aufgehebelt. Aus beiden Gebäuden entwendete der Kriminelle etwas Bargeld. Der hinterlassene Gesamtschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)