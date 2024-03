Einbrecher am Werk. (Symbolbild)

DETTINGEN. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in das Dettinger Rathaus eingebrochen worden. In der Zeit von 19 Uhr bis 6.30 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter auf der Gebäuderückseite mit einem Stein ein Fenster ein.

Durch dieses gelangte der Einbrecher ins Bürgerbüro, wo er mehrere Schränke durchwühlte. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Unbekannte etwas Münzgeld. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)