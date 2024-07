Einbrecher erbeutet Bargeld in Bad Uracher Firmengebäude

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Auf Bargeld hatte es offenbar ein Unbekannter abgesehen, der am vergangenen Wochenende in eine Firma im Bad Uracher Rübteileweg eingebrochen ist. Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 6 Uhr, verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Gebäudeinnere und begab sich dort in den Verwaltungsbereich. Dort durchsuchte er in Büros die Schränke und Schubladen, wobei er verschlossene Türen gewaltsam aufhebelte. Weil dort aber nichts Stehlenswertes aufbewahrt wird, musste er sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge mit einem kleineren Bargeldbetrag aus der Portokasse begnügen, mit dem er sich anschließend unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)