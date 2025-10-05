Einbrecher durchwühlt Wohnhaus in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Im Laufe der letzten Woche ist es in Pfullingen zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Der unbekannte Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen dem 28. September und 4. Oktober Zugang zu einem Wohnhaus in der Schloßgartenstraße. Im Zuge dessen wurde das Haus komplett durchsucht, indem diverse Schränke und Schubladen durchwühlt wurden. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang durch die 69 und 65 Jahre alten Hauseigentümer nicht gesagt werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen unter Einbeziehung von Spezialisten der Kriminaltechnik aufgenommen. (pol)