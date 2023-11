Einbrecher durchwühlen Einfamilienhaus in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In ein Einfamilienhaus in der Straße Stäudach ist in der Zeit von 31. Oktober, 04.00 Uhr bis 11. November, 01.30 Uhr eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch das Aufhebeln eines Fensters in das Gebäudeinnere. In der Folge wurde das Haus nach Stehlenswertem durchsucht. Im Anschluss verließen die Täter das Gebäude vermutlich über die Terrassentüre. Über das Diebesgut kann die Polizei im Moment noch keine Aussage treffen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Kriminaltechniker sicherten die Spuren am Tatort. (pol)