Einbrecher dringen in Hotel in Sonnenbühl ein und nehmen Tresor mit

SONNENBÜHL. In ein Hotel in der Sonnenbühler Egelsbergstraße sind Unbekannte von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 22.30 Uhr und 7.50 Uhr brachen die Täter eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort brachen sie eine weitere Tür auf. In einem Büro machten sie sich gewaltsam an einem Tresor zu schaffen und entwendeten diesen samt Inhalt. Der Polizeiposten Alb hat die ersten Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07129 928620 zu melden. (pol)