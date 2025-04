Einbrecher betrinkt sich in Reutlinger Discounter - Ausnüchterung in Zelle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf Alkoholika abgesehen hatte es ein 36-jähriger Mann, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Reutlinger Discounter gewaltsam eingedrungen ist. Das berichtet die Polizei. Die kurz nach Mitternacht alarmierten Polizeistreifen nahmen den Einbrecher, der im Verkaufsraum stehend aus einer Flasche trank, fest. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung musste er den Rest der Nacht in der Zelle verbringen. Die beschädigte Eingangstür wurde von der Feuerwehr verschlossen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht abschließend beziffert werden. (pol)